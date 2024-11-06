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21:49, 6 ноября 2024Мир

Харрис поздравила Трампа с победой

Харрис по телефону поздравила Трампа с победой на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Дональда Трампа с победой. Об этом сообщает Associated Press.

В ходе разговора она признала свое поражение. Политики обсудили важность мирной передачи власти.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сторонники Демократической партии США обвинили действующего президента США Джо Байдена в поражении Камалы Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

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