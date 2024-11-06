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20:48, 6 ноября 2024Мир

Демократы обвинили Байдена в поражении Харрис на выборах

Reuters: демократы обвиняют Байдена в поражении Харрис на выборах в США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сторонники Демократической партии США обвиняют действующего президента страны Джо Байдена в поражении кандидата на пост главы государства Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После них действующий глава государства снял свою кандидатуру, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

«Почему Джо Байден продержался так долго? Ему не следовало скрывать свое [здоровье] и выйти из гонки намного раньше», — заявил агентству неназванный донор Демпартии.

Американский финансист и спонсор демократов Билл Экман также отметил, что Демпартия «лгала американскому народу о когнитивном здоровье и профпригодности президента, а затем не провела праймериз, чтобы заменить его».

Ранее стало известно, что Харрис выступит с обращением о признании своего поражения на прошедших выборах.

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