Харрис признает поражение Трампу в вечернем обращении

Reuters: Харрис выступит с обращением о признании своего поражения на выборах

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступит с обращением о признании своего поражения на прошедших выборах. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, Харрис выступит с речью, в которой официально признает поражение Дональду Трампу в президентской гонке. Об этом Reuters сообщили два источника.

Это будет ее первое публичное появление после объявления Трампа победителем. Обращение назначено на 2:00 по московскому времени.

Ранее Камала Харрис отказалась выступать в Университете Говарда после известий о своем поражении. В этом учебном заведении кандидат в президенты США проходила обучение.