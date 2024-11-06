Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 6 ноября 2024Мир

Харрис признает поражение Трампу в вечернем обращении

Reuters: Харрис выступит с обращением о признании своего поражения на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступит с обращением о признании своего поражения на прошедших выборах. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, Харрис выступит с речью, в которой официально признает поражение Дональду Трампу в президентской гонке. Об этом Reuters сообщили два источника.

Это будет ее первое публичное появление после объявления Трампа победителем. Обращение назначено на 2:00 по московскому времени.

Ранее Камала Харрис отказалась выступать в Университете Говарда после известий о своем поражении. В этом учебном заведении кандидат в президенты США проходила обучение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон после победы Трампа обратился к европейским лидерам. Чего он опасается?

      Домохозяек призвали не мыть окна газетой

      100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

      Обнаружены подходящие для термоядерных реакторов материалы

      Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

      Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

      В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

      Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше