Харрис отказалась выступать перед сторонниками в альма-матер

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не будет выступать перед сторонниками в Университете Говарда вечером 6 ноября. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба демократов Седрик Ричмонд, передает NBC News.
Ричмонд в кратком сообщении сообщил эту новость сторонникам Харрис, которые должны были присутствовать на выступлении в ее альма-матер вечером.
Предвыборное мероприятие Харрис проводилось в университете, где училась вице-президент США.
Ранее сообщилось, что в штабе Камалы Харрис воцарились мрачные настроения после победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа в Северной Каролине. Толпа в Университете Говарда, где Харрис проводила вечеринку в честь выборов, утихла, многие начали расходиться.