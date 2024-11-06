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08:35, 6 ноября 2024Мир

В штабе Харрис воцарились мрачные настроения по одной причине

NYT: в штабе Харрис воцарились мрачные настроения из-за лидерства Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис воцарились мрачные настроения после победы ее оппонента-республиканца в одном из ключевых штатов Северная Каролина. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Толпа в Университете Говарда, где Харрис проводит вечеринку в честь выборов, еще несколько часов назад ликовала и танцевала, но затем зловеще затихла, увидев, что в Северной Каролине победил Трамп (...) Многие начали расходиться, и мрачные настроения сейчас преобладают у многих сторонников демократов», — отмечает издание.

Авторы материала добавили, что штаб Харрис отключил звук на телевизорах и заменил его музыкой после того, как гость на телеканале CNN заявил, что сегодняшний вечер «больше похож на 2016 год, чем на 2020 год», имея в виду то, что победа Трампа является более ожидаемым событием.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов. Подсчет голосов в седьмом штате Невада начнется в скором времени, после чего появятся первые результаты.

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