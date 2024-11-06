Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 6 ноября 2024Мир

Трамп начал лидировать в ключевых для победы штатах

AP: Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов главы Белого дома. Об этом сообщает Associated Press (AP).

На данный момент Трамп лидирует в Пенсильвании с результатом 51,3 процента, в Джорджии 51 процент, в Мичигане 51,4 процента, в Аризоне 49,7 процента, в Висконсине 50,9 процента. Подсчет голосов в штате Невада продолжается, в скором времени начнут публиковаться первые результаты.

В ключевом штате Северная Каролина Трамп одержал победу с результатом 50,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в месте покушения на него

      В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с обмундированием

      В США заявили о проигрыше Харрис

      Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

      Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

      Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении

      Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

      В США спрогнозировали контроль республиканцев над Сенатом

      Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

      Харрис сократила отставание от Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше