Трамп начал лидировать в ключевых для победы штатах

AP: Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов главы Белого дома. Об этом сообщает Associated Press (AP).

На данный момент Трамп лидирует в Пенсильвании с результатом 51,3 процента, в Джорджии 51 процент, в Мичигане 51,4 процента, в Аризоне 49,7 процента, в Висконсине 50,9 процента. Подсчет голосов в штате Невада продолжается, в скором времени начнут публиковаться первые результаты.

В ключевом штате Северная Каролина Трамп одержал победу с результатом 50,8 процента.