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07:32, 6 ноября 2024Мир

Трамп победил в одном из ключевых для победы штатов

AP: Трамп выиграл в ключевой для победы Северной Каролине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в штате Северная Каролина, который является одним из семи ключевых для победы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Трамп одержал победу в Северной Каролине, завоевав первое, на данный момент, крупное поле битвы на выборах. Он укрепил свои позиции и смог получить 16 голосов выборщиков в пользу Республиканской партии», — передает агентство.

Также ожидается, что Трамп сможет выиграть в Джорджии, которая также является штатом, способным определить итоги выборов. В данный момент республиканец лидирует там с результатом 51 процент при 91 проценте подсчитанных бюллетеней.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов. Подсчет голосов в седьмом штате Невада начнется в скором времени, после чего появятся первые результаты.

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