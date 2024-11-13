Выступавший против Трампа прокурор уйдет в отставку

NYT: прокурор Смит, который вел расследование против Трампа, уйдет в отставку

Американский спецпрокурор Джек Смит, который вел расследование двух уголовных дел против переизбранного экс-президета США Дональда Трампа, заявил о намерении уйти в отставку. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как указали изданию близкие к Смиту источники, прокурор решил предвосхитить действия Трампа, обещавшего его уволить в течение «двух секунд с момента вступления в должность».

NYT отмечает, что Смит перед отставкой еще должен составить детальный отчет о своей деятельности на посту.

Ранее издание Business Insider писало, что Трамп, пользуясь полномочиями президента США, может «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.