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Канье Уэст провел пасхальную службу

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На музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии рэпер Канье Уэст провел пасхальную службу, а также представил новую песню Water. Видео с выступления опубликовано в Twitter-аккаунте Genius.

Музыкант исполнил 25 композиций, каждая из них была стилизована под госпел — жанр христианской музыки, в котором смешались традиции классических церковных произведений и афроамериканская духовная музыка.

Также вместе с рэпером выступили такие артисты, как Ty Dolla $ign, Chance The Rapper, Ant Clemons и DMX.

Ранее в январе Канье Уэст объявил готовности потратить десять миллионов долларов на проект «Кратер Роден» Джеймса Таррелла, над которым современный художник работал более 40 лет.

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