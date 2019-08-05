Московский фестиваль шашлыка побил по посещаемости «Коачеллу» и Burning Man

Фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького за один день 3 августа посетили 305 тысяч человек. Такую цифру привели на официальном сайте мэра Москвы.

Посещаемость мероприятия таким образом оказалась выше, чем на американских фестивалях Burning Man (около 70 тысяч человек за неделю в 2016 году) и «Коачелла» (250 тысяч посетителей за два дня в 2017-м) и приблизилась к цифре легендарного фестиваля «Вудсток», который в 1969 году за четыре дня посетили более 400 тысяч человек.

Некоторые пользователи Twitter усомнились в достоверности таких цифр.

На фестивале шашлыка выступили группы «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также исполнители Валерий Сюткин и Юлия Чичерина.

Ранее 5 августа сообщалось, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин подвергся интернет-травле после выступления на «Шашлык Live».

Фестиваль прошел 3 и 4 августа в парке Горького. Информация о мероприятии появилась на сайте мэрии 31 июля. За день до мероприятия фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать в Москве, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише.

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