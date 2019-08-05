Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа. Об этом он рассказал порталу «66.ru».

По его словам, на всех страницах группы в социальных сетях появилось множество оскорбительных комментариев. «Набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом. (...) На два дня мы закрыли [комментарии на стене]. Они исчезнут через два дня, эти люди. Мне плевать на них. Я их не читаю», — отметил музыкант, добавив, что происходящее он считает «интернет-террором».

Он добавил, что несанкционированная акция в столице, проходившая в тот же день — «московская история». «Честно скажу: мы приезжаем в Москву примерно раз в три месяца. Мне нравится то, что там происходит. (...) С какого перепугу екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы?» — задался вопросом Шахрин.

Фестиваль, получивший название «Шашлык Live», прошел 3 и 4 августа в парке Горького. Информация о мероприятии появилась на сайте мэрии 31 июля. За день до мероприятия фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать в Москве, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише.

В мае Шахрин заявил, что в ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге есть явные признаки манипуляций массами.

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