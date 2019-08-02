«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.

Лидер «Браво» Евгений Хавтан заявил, что группа не собирается нигде выступать, и пожелал подписчикам добра и любви.

Фронтмен Tequilajazzz Евгений Федоров поведал, что в настоящее время занимается автотуризмом по балтийским лесам. Он также подчеркнул, что его коллектив не будет нигде выступать 3 августа.

Фестиваль, получивший название «Шашлык Live», планируют провести 3 и 4 августа в парке Горького. Информация о мероприятии появилась на сайте мэрии 31 июля.

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