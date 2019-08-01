Члены Rammstein поцеловались во время концерта в Москве назло гомофобам

Гитаристы немецкой метал-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс поцеловались во время концерта на московском стадионе «Лужники». Фотографии с выступления музыкантов появились в Instagram-аккаунте коллектива.

Россия, мы любим тебя! Photos: @jenskochphoto Фото опубликовано @rammsteinofficial

«Россия, мы любим тебя!» — говорится в посте. В комментариях подписчики отметили, что публичный поцелуй двух мужчин в России — «мощный ход», и предположили, что музыканты таким образом выступили против гомофобии в стране.

Группа Rammstein выступила в «Лужниках» в рамках европейского тура вечером 29 июля. В день выступления фронтмен коллектива Тилль Линдеманн опубликовал видео, на котором сел за штурвал самолета, направлявшегося в Москву.

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