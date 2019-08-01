Алексиевич совершила каминг-аут

Лауреат Нобелевской премией по литературе Светлана Алексиевич заявила, что имела романтические отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Писательница совершила каминг-аут во время интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, передает портал «Вести.ru».

«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — призналась Алексиевич.

Писательница объяснила, что работает над книгой о любви. Изначально она планировала написать для нее 50 женских рассказов и 50 мужских, однако вскоре поняла, что не может «пробиться к мужчинам». Автор подчеркнула, что в книге также будет рассказано о любви женщин к женщинам.

Материалы по теме Горький Нобель Почему читать книги Светланы Алексиевич важно, но страшно

В 2017 году Алексиевич назвала Россию несвободной страной.

Автор получила Нобелевскую премию по литературе «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества» в 2015 году. Писательница заявила, что заслужила награду за свою творческую деятельность, в частности за пять произведений из цикла «Красный человек. Голоса утопии»: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд». На основе «Чернобыльской молитвы» был частично основан сериал «Чернобыль» от HBO, вышедший в 2019 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!