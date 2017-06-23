Алексиевич обрадовалась предложенным пранкерами орденам России и Украины

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Вести.Ru.

Представившись министром культуры Украины Евгением Нищуком, один из пранкеров пообещал представить литератора к Ордену Небесной сотни. «Хорошо, я очень благодарна за ваше желание, поддержку», — ответила Алексиевич.

Она также пожелала Украине скорее избавиться от «засилья русского мира».

Через некоторое время пранкеры перезвонили писательнице, представившись представителем Министерства культуры России. «Я люблю страну и всегда говорю, что я человек русской культуры», — сказала она.

Пранкеры предложили организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным «на официальном уровне». «Ну я согласна, я согласна насчет встречи. Я согласна», — ответила писательница.

Вован и Лексус на этот раз также пообещали ей награду — Орден Дружбы. Литератор заявила, что она абсолютно не против.

Ранее в интервью изданию Regnum Алексиевич назвала Россию несвободной страной.