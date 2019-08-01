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Алексиевич высказалась о бисексуальности

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Писательница Светлана Алексиевич заявила, что ей плевать, как СМИ трактуют ее слова о любви к мужчинам и женщинам. Слова лауреата Нобелевской премии по литературе передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 1 августа.

«Я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают кто во что горазд», — посетовала Алексиевич.

Она подчеркнула, что раньше ее называли русофобкой: «Я уже устала от этого. Мне все равно. Возражать против таких публикаций не собираюсь».

Ранее в четверг сообщалось, что портал «Вести.ru» со ссылкой на интервью Алексиевич польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил о каминг-ауте писательницы. Та во время беседы заявила, что «сама любила в жизни и женщин, и мужчин».

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Предыстория: Алексиевич совершила каминг-аут
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