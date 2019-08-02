Петербургский отель с поцеловавшимися членами Rammstein взяли в осаду

Жители Санкт-Петербурга узнали, в каком отеле остановились члены немецкой метал-группы Rammstein, и окружили здание. Музыкантам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции, чтобы покинуть отель, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 2 августа.

Отмечается, что поклонники сумели снять клавишника коллектива Кристиана Лоренца в окне отеля. Покинув здание, члены группы отправились на туристическую прогулку по городу.

1 августа сообщалось, что гитаристы немецкой метал-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс поцеловались во время концерта на московском стадионе «Лужники».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!