Лидер «Чайф» рассказал о выборе и значении названия рок-группы

Фронтмен рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал о том, как родилось название коллектива, и что оно значит для музыкантов. Его слова передает газета «Известия».

Шахрин отметил, что группа была собрана в 1983 году, а название придумал бывший участник «Чайф» Вадим Кукушкин. По словам лидера коллектива, во время репетиций музыканты заваривали чай в кофеварке, а полученный напиток называли «чайфом», соединяя такие слова, как «кайф» и «чай». Назвать группу именно так артисты решили перед первым концертом.

«"Кайф" все равно читается, а чай, чаепитие в русской традиции — это такая домашняя интимная история. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — пояснил Шахрин.

В мае фронтмен «Чайф» высказался по поводу протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Шахрин заявил, что этот конфликт является следствием манипуляций массами.

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