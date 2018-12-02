Лидер «Чайфа» поругался с бортпроводниками из-за 40-градусной жары в самолете

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На борту самолета Embraer 170 российской авиакомпании S7, на котором из Новосибирска в Екатеринбург летела рок-группа «Чайф», произошел сбой в системе кондиционирования. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Е1.

Горячий воздух стал поступать в салон еще до взлета, пишет издание. Командир судна пообещал, что после запуска двигателей ситуация нормализуется. «Трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем», — объяснил он.

После взлета температура не пришла в норму: по словам пассажиров, ощущалось плюс 40 градусов. Многим стало плохо, людей приводили в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами. «Вы бы нас предупредили, что тут баня будет. Мы бы хоть веники прихватили», — попытался пошутить пассажир.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин обратился к бортпроводникам с требованием что-то предпринять: «Здесь же невозможно находиться!». Они сообщили, что сделать ничего не могут, но уже доложили о случившемся на землю и по прибытии составят рапорт. «Бардак. Просто бардак», — сказал музыкант.

Сообщается, что авиакомпания инцидент пока не прокомментировала.

В июле пассажиров, которые должны были вылетать с греческого острова Закинтос в Лондон, оставили запертыми в самолете без кондиционера на три часа. Рейс задержали на несколько часов, и сотрудники не стали проветривать салон. В результате некоторые люди на борту теряли сознание, а другие страдали от панических атак.

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