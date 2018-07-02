Двести пассажиров заперли в душном самолете с выключенным кондиционером

Пассажиры, которые должны были вылетать с греческого острова Закинтос в Лондон, остались запертыми в самолете без кондиционера на три часа. Об этом сообщает The Sun.

Самолет британской авиакомпании Thomas Cook, перевозивший 214 путешественников, должен был взлететь по расписанию, однако его задержали в аэропорту на несколько часов, и сотрудники не стали проветривать салон. В результате некоторые люди на борту теряли сознание, а другие страдали от панических атак.

По словам пассажиров, бортпроводники несколько раз передавали, что авиалайнер взлетит через пару минут, и не разрешали никому покидать самолет. Туристка с сахарным диабетом Изабелла Райт рассказала, что она упала в обморок из-за духоты и отсутствия еды, обвинила компанию в нарушении прав человека, а также охарактеризовала отношение персонала как «ужаснейшее».

На ролике, попавшем в интернет, видно, как пассажиры в поту пьют воду, чтобы охладиться. Другие кадры показывают стюардесс, сопровождающих туристов, которым стало плохо, на улицу.

«Мы оказались запертыми в этом карцере и не могли дышать из-за выключенного кондиционера. Пилот старался избегать зрительного контакта с нами, а стюардессы игнорировали все вопросы», — поделился другой пассажир.

В результате рейс просто отменили, а всех, кто был на борту, отправили в отель с отвратительными, по словам туристов, условиями.

«Мы искренне сожалеем о том, что причинили неудобства нашим клиентам. Каждому из пассажиров будет направлено письмо с извинениями и подробными инструкциями по получению компенсации», — прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании.

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В июне пилот авиакомпании Air Asia придумал необычный способ, чтобы выжить пассажиров из салона. Когда люди отказались выходить на улицу, где идет ливень, он включил кондиционер на полную мощность. После этого на борту началось задымление, а многих пассажиров стошнило из-за повышенной влажности.

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