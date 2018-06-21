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Пилот захотел вытравить пассажиров из самолета

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Dipankar Ray / Facebook

Пилот авиакомпании Air Asia придумал необычный способ выжить пассажиров из салона самолета. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV.

Инцидент произошел в самолете, который должен был вылетать из индийского города Калькутта в аэропорт Багдогры. Сперва путешественников пустили на борт и заставили ждать вылета в салоне авиалайнера еще полтора часа, а затем командир воздушного судна попросил их выйти на улицу, где шел ливень.

«Наш самолет должен был вылететь в 9 утра, и сначала его задержали на полчаса. После посадки мы продолжали сидеть внутри без пищи и воды в течение еще полутора часов», — поделился пассажир Дипанкар Рей. «Внезапно командир лайнера попросил нас покинуть борт без объяснения причины. Когда мы отказались, он специально включил кондиционер на полную мощность, чтобы вытравить нас, и в салоне началось задымление», — добавил он.

Также, по словам очевидца, из-за чрезмерной влажности многие дети заплакали, а некоторых женщин начало тошнить.

На ролике, которым мужчина поделился в Facebook, видно, что пассажиры ругаются с персоналом и просят выключить кондиционер, пока салон заполняется паром.

«Это нормально, когда кондиционер работает в условиях повышенной влажности. Никакой опасности для жизни это не представляет», — прокомментировал представитель авиакомпании Air Asia.

В июне самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за пассажира, который источал столь сильный запах, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки.

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