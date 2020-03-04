Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за вспышки смертельного коронавируса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter в среду, 4 марта.

25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.

В декабре в сети появился трейлер новой части франшизы. На видео Бонд в исполнении Дэниела Крэйга сталкивается со своим врагом Сафином, которого играет Рами Малек. Кроме того, он знакомится с Номи — новым агентом 007, роль которой досталась темнокожей актрисе Лашане Линч. Героиня получает кодовый номер Бонда после того, как он уходит в отставку.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

В общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 73 странах мира.

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