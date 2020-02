Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die). Трек размещен на YouTube-канале певицы.

Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.

Когда 18-летняя исполнительница узнала, что ей доверили исполнить песню к 25-й ленте про агента 007, она заявила, что «Просто чокнуться — во всех смыслах. Это большая честь. "Джеймс Бонд" — самая крутая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке», — отметила она.

«Не время умирать» выйдет на экраны 9 апреля. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, а главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Кристоф Вальц и Ана де Армас.

Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? стал самым продаваемым альбомом 2019 года в США. Артистка также номинирована на шесть премий «Грэмми»-2020.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!