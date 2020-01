Титульную песню нового фильма о Бонде запишет 18-летняя поп-звезда

Американская поп-звезда Билли Айлиш запишет титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать». Об этом во вторник, 14 января, сообщил официальный Twitter франшизы.

«Просто чокнуться — во всех смыслах. Это большая честь. "Джеймс Бонд" — самая крутая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке», — заявила 18-летняя Айлиш.

Айлиш, которая написала песню для открывающих титров «Не время умирать» вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, станет самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.

Певцу Сэму Смиту было 23 года, когда он записал Writing's on the Wall для предыдущего фильма о Бонде «007: СПЕКТР». За эту песню ему вручили «Оскар» и «Золотой глобус». Его предшественница Адель записала Skyfall для «007: Координаты "Скайфолл"» в возрасте 24 лет. Она также сумела выиграть «Оскар» и «Золотой глобус», но удостоилась еще и премии «Грэмми».

Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? стал самым продаваемым альбомом 2019 года в США. Артистка также номинирована на шесть премий «Грэмми»-2020.

«Не время умирать» выйдет на экраны 9 апреля. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, а главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Кристоф Вальц и Ана де Армас.

