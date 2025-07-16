Бесплодная россиянка сделала операцию на грудь и вскоре узнала о беременности

Россиянка с бесплодием сделала подтяжку груди и вскоре узнала о беременности

В Сочи 25-летняя девушка, на протяжении нескольких лет боровшаяся с бесплодием, сделала подтяжку груди, и уже спустя несколько дней узнала о том, что она беременна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На операцию девушка решилась после того, как за два года сбросила 60 килограмм. После хирургического вмешательства она заметила задержку цикла, однако врачи ее успокоили, пояснив, что это нормальная реакция организма — других признаков беременности у нее не было.

Однако девушка решила сделать тест, который показал, что она беременна. «Как позже выяснилось, операция была проведена на пятой неделе [беременности] — эмбрион вместе с ней перенес наркоз, хирургическое вмешательство и прием всех препаратов после», — говорится в сообщении

Несмотря на это, беременность девушки развивается нормально, а скрининг не показал никаких отклонений. Теперь россиянка ждет результатов генетического исследования.

Ранее сообщалось, что жительница Сургута родила ребенка в 53 года после 30 лет бесплодия.