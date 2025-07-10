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20:39, 10 июля 2025Моя страна

Россиянка родила первенца после 30 лет попыток

Жительница Сургута родила ребенка в 53 года после 30 лет бесплодия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alicia Petresc / Unsplash

В Сургуте 53-летняя россиянка впервые стала мамой, сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева, пишет «Сургутская трибуна». Путь к рождению ребенка у женщины занял более 30 лет — все это время у пациентки стоял диагноз «бесплодие».

Шанс появился благодаря процедуре ЭКО. Однако после успешной беременности возник риск прерывания. Женщину экстренно направили в отделение патологии беременности, где врачи боролись за сохранение плода. Кроме того, во время беременности у россиянки развились осложнения: гестационный диабет и гипертония. Однако благодаря медикам все завершилось благополучно.

Роды прошли на 37-й неделе путем кесарева сечения. В результате на свет появился здоровый мальчик весом три килограмма и ростом 50 сантиметров.

Белоцерковцева подчеркнула, что беременность в зрелом возрасте связана с повышенными рисками для женщины и ребенка. Это возможные хромосомные аномалии у плода, угроза преждевременных родов и осложнения вроде преэклампсии, диабета и проблем с сердцем и сосудами.

Тем не менее это далеко не единичный случай. Только в прошлом году в Сургуте родились 15 детей у женщин старше 45 лет, а за первую половину 2025-го — уже девять. Многие из этих детей — второй, третий или даже четвертый в семье. По словам врачей, возраст не всегда является преградой: при хорошем общем состоянии здоровья, правильной подготовке и внимательном отношении к рекомендациям специалистов родить ребенка можно и после 50 лет.

Ранее жительница Уфы родила вторую «королевскую двойню» — мальчика и девочку — спустя 1,8 года после первых родов разнополыми близнецами.

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