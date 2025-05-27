Россиянка родила вторую «королевскую двойню» спустя менее двух лет после первой

У жительницы Уфы дважды за два года родилась королевская двойня

Жительница Уфы родила вторую «королевскую двойню» — мальчика и девочку — спустя 1,8 года после первых родов разнополыми близнецами. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в Telegram.

Он уточнил, что зачатие проходило естественным путем — семья не прибегала к процедуре ЭКО. В медицинской практике неоднократное зачатие близнецами считается крайне редким явлением.

Таким образом супруги Корнеевы стали родителями пятерых детей: помимо четырех близнецов у них есть старший сын.

Ранее о готовности рожать заявила известная российская певица Анна Семенович. Она отметила, что несмотря на то, что ей уже 45 лет, у нее «нет никаких страхов перед материнством».