Семенович заявила о готовности рожать

Певица Анна Семенович заявила, что готова родить ребенка после 45 лет

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что готова родить ребенка после 45 лет. Ее цитирует KP.RU.

«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своем женском здоровье. Все это я делаю регулярно», — сказала исполнительница, подчеркнув, что у нее «нет никаких страхов перед материнством».

Ранее Анна Семенович призналась, что может позволить себе пить каждый день по два бокала вина. По словам экс-солистки группы «Блестящие», она выпивает, когда «есть настроение».