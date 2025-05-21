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12:49, 21 мая 2025Культура

Семенович заявила о готовности рожать

Певица Анна Семенович заявила, что готова родить ребенка после 45 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что готова родить ребенка после 45 лет. Ее цитирует KP.RU.

«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своем женском здоровье. Все это я делаю регулярно», — сказала исполнительница, подчеркнув, что у нее «нет никаких страхов перед материнством».

Ранее Анна Семенович призналась, что может позволить себе пить каждый день по два бокала вина. По словам экс-солистки группы «Блестящие», она выпивает, когда «есть настроение».

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