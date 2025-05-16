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16:51, 16 мая 2025Культура

Анна Семенович раскрыла свою норму алкоголя в день

Певица Анна Семенович заявила, что любит вино и может пить по два бокала в день
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Анна Семенович призналась, что может позволить себе пить каждый день по два бокала вина. Об этом она рассказала подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам экс-солистки группы «Блестящие», она выпивает, когда «есть настроение».

«Я очень люблю вино. Выпиваю, когда есть соответствующее настроение. Могу по пару бокалов каждый день пить, а потом месяц вообще не прикасаться», — сообщила Семенович.

Ранее стало известно, что певица Анна Семенович призвала прощать себя за ошибки молодости и кайфовать от жизни.

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