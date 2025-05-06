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15:56, 6 мая 2025Культура

Семенович порассуждала об ошибках молодости

Певица Анна Семенович призвала прощать себя за ошибки молодости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на вопрос подписчиков о том, как забыть ошибки молодости. Об этом она порассуждала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По мнению артистки, их не стоит забывать. Она указала на то, что все люди совершают ошибки в молодости. «Нужно постараться себя простить, сделать выводы и больше эти ошибки не совершать. Жизнь такова, что человек всегда где-то косячит. Мы же не ангелы. Простите себя и кайфуйте дальше от жизни. Не портите себе прошлым будущее», — высказалась она, добавив, что следует сделать выводы из содеянного и стать добрее.

Ранее возлюбленный Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер признался, что до сих пор находится в процессе развода с супругой.

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