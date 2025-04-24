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12:42, 24 апреля 2025Культура

Женатый возлюбленный Семенович рассказал о планах на свадьбу с певицей

«Страсти»: Жених певицы Семенович Шреер признался, что еще не развелся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Возлюбленный экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер признался, что до сих пор находится в процессе развода с супругой. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам мужчины, процесс должен завершиться в этом году. «Кто жил в Европе, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. Немцы для спасения демографии не дают сразу развестись», — объяснил он.

При этом жених певицы рассказал о планах на свадьбу с артисткой. Шреер поделился, что еще не выбрал помолвочное кольцо, но у него уже «есть в голове идейка». «Мы хотим небольшую свадьбу в узком кругу самых близких», — добавил он.

Ранее Анна Семенович назвала себя невестой. Артистка отметила, что иногда ей кажется, что все ждут праздничного события сильнее, чем она.

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