В Госдуме заявили о близости Зеленского к абсолютной власти на Украине

Депутат Госдумы Журавлев: Зеленский стал ближе к абсолютной власти на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский становится все ближе к абсолютной власти, о которой, вероятно, и грезил изначально, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после отставки Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины Зеленский получает еще большую власть.

«Зеленский таким образом становится все ближе и ближе к абсолютной власти», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что перестановки в правительстве Украины происходят вопреки всем установленным правилам. Согласно украинскому законодательству, они должны идти через Верховную Раду, «пока еще остающуюся единственным легитимным органом управления в стране».

Ранее Зеленский заявил, что не планирует надолго оставаться на своей должности.

