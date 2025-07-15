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22:29, 15 июля 2025Россия

В Госдуме заявили о близости Зеленского к абсолютной власти на Украине

Депутат Госдумы Журавлев: Зеленский стал ближе к абсолютной власти на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский становится все ближе к абсолютной власти, о которой, вероятно, и грезил изначально, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после отставки Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины Зеленский получает еще большую власть.

«Зеленский таким образом становится все ближе и ближе к абсолютной власти», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что перестановки в правительстве Украины происходят вопреки всем установленным правилам. Согласно украинскому законодательству, они должны идти через Верховную Раду, «пока еще остающуюся единственным легитимным органом управления в стране».

Ранее Зеленский заявил, что не планирует надолго оставаться на своей должности.

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