В трейлере нового фильма о Джеймсе Бонде показали женщину-агента 007

В сети появился трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Ролик опубликован на YouTube-канале James Bond 007.

В видео, которое длится две с половиной минуты, Бонд в исполнении Дэниела Крэйга сталкивается со своим врагом Сафином, которого играет Рами Малек. Кроме того, он знакомится с Номи — новым агентом 007, роль которой досталась темнокожей актрисе Лашане Линч. Героиня получает кодовый номер Бонда после того, как он уходит в отставку.

Режиссером «Нет времени умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

О том, что во франшизе появится темнокожая шпионка Номи, стало известно в июле. Отмечалось, что решение о создании нового агента 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами.

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