Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием

Стало известно официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде. Он будет озаглавлен «Нет времени умирать». Об этом сообщает официальный твиттер франшизы.

«Дэниэл Крэйг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007... в фильме "Нет времени умирать"», — говорится в сообщении.

Мировая премьера 25-го фильма бондианы намечена на 2 апреля 2020-го. В российский прокат лента выйдет 9 апреля.

Режиссером «Нет времени умирать» выступил известный по работе над сериалом «Настоящий детектив» Кэри Фукунага. Кроме Крэйга, роли в фильме сыграли Кристоф Вальц, Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.

Ранее стало известно, что в новом фильме франшизы в качестве агента 007 появится чернокожая актриса Лашана Линч. Эта новость разозлила пользователей соцсетей, но, как выяснилось позднее, героиня Линч, оперативница британских спецслужб, будет носить порядковый номер 007 во время отстранения Бонда от работы в MI6.

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