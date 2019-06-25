На съемках нового фильма о Бонде поймали подглядывающего в туалетах вуайериста

На съемках нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде арестовали мужчину, который установил скрытые камеры в женских туалетах. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что 49-летнего Питера Хартли задержали на прошлой неделе после того, как одну из камер нашли в уборной британской киностудии Pinewood. Пока неизвестно, какое отношение мужчина имеет к производству новой картины. В настоящее время против него выдвинули обвинения в вуйаризме. Сам Хартли заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Это уже не первый инцидент, связанный со съемками бондинаны. В начале июня на площадке произошел взрыв. Он был запланирован в ходе картины, однако вышел из-под контроля. В результате пострадал один из членов съемочной группы, были повреждены декорации.

23 мая также стало известно, что Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в нескольких фильмах о Бонде, получил травму во время съемок на Ямайке и попал в больницу. Отмечалось, что госпитализация звезды не повлияет на сроки выхода 25-й части саги, которую должны выпустить в апреле 2020 года. Ее официальное название пока не раскрывают.

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