Сыгравшего Джеймса Бонда актера прооперируют из-за полученной на съемках травмы

Британский актер Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, будет прооперирован. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте бондианы.

«Дэниелу Крейгу будет сделана небольшая операция на лодыжке в результате травмы, полученной во время съемок на Ямайке», — говорится в посте. Также отмечается, что госпитализация артиста не повлияет на процесс съемок, фильм выйдет в прокат, как и планировалось, в апреле 2020 года.

Ранее на фоне популяризации таких движений за права женщин, как Times Up и #MeToo, был поднят вопрос о смене пола агента 007, на что сам Крейг ответил, что на его роль могут претендовать вообще все, независимо от «пола, расы и сексуальной ориентации». Артист заявил, что все кандидатуры должны быть рассмотрены, так как взгляды в обществе меняются.

Так, в декабре 2018 года актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007 женщине-трансгендеру Ханне Граф.

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