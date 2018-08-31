Джеймса Бонда захотели убить

Актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, именно это стало причиной разногласий с кинематографистом Дэнни Бойлом, который в итоге покинул режиссерское кресло. Он отказался убивать персонажа, назвав идею «смехотворной».

Как рассказал источник, смерть главного героя должна была стать «эффектной концовкой» 25-го фильма о шпионе. «Шли разговоры о том, чтобы драматично убить Бонда в финале», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что по задумке это должно было создать интригу — выжил ли Бонд на самом деле или же он сможет возродиться после смерти, как Доктор Кто.

Бойл покинул проект ранее в августе. Сообщалось, что это произошло из-за творческих разногласий с продюсерами ленты. Они были недовольны тем, что постановщик хотел сосредоточиться на теме политической напряженности с Россией и ввести в картину русского злодея.

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