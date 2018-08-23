Режиссер нового «Джеймса Бонда» отказался от фильма из-за споров о России

Режиссер Дэнни Бойл отказался работать над новым фильмом о Джеймсе Бонде из-за творческих разногласий с продюсерами ленты. Они были недовольны тем, что постановщик хотел сосредоточиться на теме политической напряженности с Россией и ввести в картину русского злодея, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, Бойл ушел из проекта на этапе окончательного согласования перед началом съемок.

По другой версии, разногласия с продюсерами у режиссера возникли из-за кандидатуры польского актера Томаша Кота на роль главного антагониста. Кроме того, добавляет газета, Бойл мог поругаться с актером Дэниелом Крэйгом, который должен сыграть Бонда.

Из-за ухода постановщика премьера фильма, вероятно, будет перенесена. Сейчас она намечена на октябрь 2019 года.

О том, что новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский, СМИ сообщили в середине июня. Отмечалось, что продюсеры очередной части бондианы разыскивают актера от 30 до 60 лет «из России или c Балканского полуострова». От артиста потребуют сыграть «харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.

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