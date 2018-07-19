Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский

Антагонистом в новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз которого запланирован на 2019 год, станет русский злодей. Последний раз подобный враг агента 007 появился в ленте 1999 года «И целого мира мало», пишет газета Daily Mail.

Журналисты обнаружили, что продюсеры очередной части бондианы разыскивают актера от 30 до 60 лет «из России или c Балканского полуострова». От артиста потребуют сыграть «харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.

Помимо этого, источники рассказали газете, что новой «девушкой Бонда» может стать россиянка — на роль ищут яркую актрису с навыками рукопашного боя для роли «умной, смелой, веселой, яростной и очаровательной» героини.

Последним русским противником спецагента был бывший агент КГБ Ренард, ставший террористом.

Режиссером новой части бондианы выступит создатель картины «На игле» Дэнни Бойл. Роль Бонда исполнит Дэниел Крэйг, ранее сыгравший спецагента в лентах «007: Спектр», «007: Координаты "Скайфолл"», «Квант милосердия» и «Казино Рояль».

В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

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