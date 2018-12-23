Джеймса Бонда захотели сделать трансгендером

Актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007 женщине-трансгендеру Ханне Граф. Об этом он рассказал изданию The Sunday Times magazine.

Как отмечается, Граф — самый высокопоставленный офицер в британской армии, открыто заявивший о том, что является трансгендером. По словам Уэста, он познакомился с женщиной во время работы над фильмом «Колетт», где снимался вместе с ее мужем Джейком Графом, который также является трансгендером.

«Он красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Это действительно отличная идея. Они должны сделать Бонда трансгендером, потому что в армии служит большое число трансгендеров», — заявил актер.

Сама Граф рассказала Daily Mail, что она была польщена озвученной Уэстом идеей, однако в ближайшее время становиться актрисой не намерена. При этом она добавила, что если бы роль Бонда отдали женщине, это могло бы вдохновить многих молодых девушек.

В августе стало известно, что актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме. Это могло стать причиной разногласий с кинематографистом Дэнни Бойлом, который покинул режиссерское кресло и назвал идею убийства персонажа смехотворной.

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