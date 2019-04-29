Джеймса Бонда предложили сделать чернокожим или женщиной

Актер Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, не возражает, чтобы в новой картине спецагента сыграла женщина. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Я думаю, все кандидатуры должны быть рассмотрены», — заявил 51-летний артист, добавив, что в будущем Бонд, которого традиционно изображают в качестве мачо, станет другим в связи с меняющимися взглядами общества.

Кроме того, Крейг отметил, что на роль могут претендовать чернокожие актеры и вообще все, независимо от «пола, расы и сексуальной ориентации».

Отмечается, что разговоры о смене пола спецагента 007 вспыхнули с новой силой на фоне развития таких движений за права женщин, как Times Up и #MeToo. Идею поддержала Мадлен Смит, исполнившая роль девушки Бонда в картине 1973 года «Живи и дай умереть».

Как передает Evening Standard, британский журналист Пирс Морган резко раскритиковал высказывания Крейга и подчеркнул, что изменение образа главного героя разрушит франшизу. Он пояснил, что Бонд является «памятником мужественности», поэтому «секретно фантазирующие» о нем женщины вряд ли захотят увидеть в этой роли актрису.

В декабре 2018 года актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007 женщине-трансгендеру Ханне Граф. В свою очередь Граф, которая является высокопоставленным офицером в британской армии, заявила, что польщена предложением, но не планирует начинать актерскую карьеру.

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