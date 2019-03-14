Джеймса Бонда сделают более экологичным

В новом фильме про Джеймса Бонда исполнитель роли Дэниел Крейг сядет за руль электромобиля. Об этом сообщает The Sun.

Главный герой пересядет на электромобиль Rapide E от британского производителя Aston Martin. Сделать это предложил режиссер фильма Кэри Фукунага, который является защитником окружающей среды. По его словам, автомобиль будет задействован в одной из крупных экшн-сцен.

Съемки нового фильма о Бонде планируется начать в апреле.

Rapide E — первый электромобиль Aston Martin. Его стоимость начинается от 250 тысяч фунтов. Планируется выпустить всего лишь 155 таких машин.

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