В Пентагоне раскрыли подробности сделки по поставкам оружия Украине

В Пентагоне заявили, что сделка по оружию для Киева находится на ранней стадии

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что процесс поставки оружия из США в Украину за счет средств европейских союзников все еще находится на начальной стадии. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши европейские союзники взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Частью этой сделки является закупка американского оружия, произведенного в Америке, чтобы помочь Украине», — отметил Парнелл.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.