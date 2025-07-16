На Западе признали возможность России лишить США преимущества в космосе

TNI: Россия создает ракету, способную лишить США преимущества в космосе

США рискуют потерять преимущество в космосе, так как Россия разрабатывает ракету «Амур-СПГ», которая может существенно повысить конкурентоспособность Москвы в этой отрасли. Об этом говорится в материале The National Interest.

«Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели», — считают авторы материала. Они напоминают, что разработкой «Амур-СПГ» занимается госкорпорация «Роскосмос».

По мнению авторов портала, Россия изначально разрабатывала эту ракету с целью повысить свою конкурентоспособность в космосе.

«Амур-СПГ» будет работать на сжиженном природном газе. Она будет оснащена многоразовой возвращаемой первой ступенью.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил нацпроект по космосу с расходами из бюджета 4,4 триллиона рублей.