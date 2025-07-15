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22:26, 15 июля 2025Бывший СССР

Описана реакция США на нового премьер-министра Украины

Политолог Безпалько: Будущий премьер Украины Свириденко устраивает Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Кандидатура Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины абсолютно устраивает и американские власти, и президента США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с «Лентой.Ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, будущая глава правительства не раз представляла Украину на международных переговорах и участвовала в заключении соглашений с США.

«За последние месяцы она была на конференции по послевоенному восстановлению Украины и подписывала сделку по недрам с американцами. Думаю, Трампа эта кандидатура вполне устраивает», — сказал Безпалько.

Он добавил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который, вероятно, стал инициатором перестановок в кабмине, стремится выстроить команду, которая в будущем позволит стране заручиться еще большей поддержкой США.

«Ему нужны исполнители, которые при этом не будут раздражать Трампа и не будут связаны с Демократической партией», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке в Верховную раду. Голосование на счет кандидатуры его сменщицы Юлии Свириденко состоится в среду, 16 июля.

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