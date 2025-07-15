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22:17, 15 июля 2025Россия

Помогавший России из тыла ВСУ американец дал совет россиянам

Помогавший России из тыла ВСУ Мартиндейл посоветовал учить русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший России в Донецкой народной республике (ДНР) из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ), в шоу Рика Санчеса на RT дал совет россиянам.

Мартиндейл, который недавно получил гражданство РФ, посоветовал учить русский язык и читать российские новости. «А западные новости не стоит даже открывать», — отметил он.

Он также признался, что гордится своим российским гражданством. «Я стремился к этому десять лет», — заключил Мартиндейл.

Мартиндейла вывезли с подконтрольной ВСУ территории в октябре 2024 года. Находясь в тылу, он в течение двух лет передавал российским военным координаты военных объектов Украины. Кроме того, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.

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