Помогавший России из тыла ВСУ Мартиндейл посоветовал учить русский язык

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший России в Донецкой народной республике (ДНР) из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ), в шоу Рика Санчеса на RT дал совет россиянам.

Мартиндейл, который недавно получил гражданство РФ, посоветовал учить русский язык и читать российские новости. «А западные новости не стоит даже открывать», — отметил он.

Он также признался, что гордится своим российским гражданством. «Я стремился к этому десять лет», — заключил Мартиндейл.

Мартиндейла вывезли с подконтрольной ВСУ территории в октябре 2024 года. Находясь в тылу, он в течение двух лет передавал российским военным координаты военных объектов Украины. Кроме того, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.