«Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

Помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла вывезли с территории ВСУ

Силовики вывезли помогавшего Российской армии американца Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории, где он находился еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. На данный момент гражданин США находится в Москве, куда его перенаправили из Донецка.

По словам Мартиндейла, его эвакуация проходила в опасных условиях — существовала угроза со стороны украинских беспилотников, шел артиллерийский обстрел. Однако он смог успешно попасть на российскую территорию благодаря бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ.

Американец передавал российской стороне координаты военных объектов ВСУ

Мартиндейл сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов ВСУ. Эти данные неоднократно помогали наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу украинской армии.

Согласно данным штаба обороны Донецкой народной республики, Дэниэл Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября

Американец уточнил, что до Украины жил в Польше. Там из новостей западных СМИ он заранее понял, что на Украине начнутся боевые действия. «Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», — поделился он.

Мартиндейл описал ситуацию на Украине словами «ждут освобождения»

По словам американца, его жизнь не особо отличалась от жизни остальных украинских граждан. Он выживал так же, как они, всячески пытаясь не выдать того, чем занимается. «Это несильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», — пояснил Мартиндейл, отметив, что граждане страны страдают, так как их «постоянно предают, и они это понимают». В таких условиях, указал он, людям приходится ежедневно бороться за свою безопасность, так как никому, кроме себя, они не нужны.

Нужно скрывать нашу симпатию к России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом. (...) Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли Дэниэл Мартиндейл гражданин США

Он также отметил, что на фронт на Украине отправляют без всяких оснований, из-за чего ВСУ несут огромные потери.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Происходящее он охарактеризовал попыткой Соединенных Штатов «сдерживать Россию и не дать ей на равных конкурировать с США».

Помогавший ВС РФ американец высказался о возвращении на родину

33-летний Мартиндейл отметил, что не собирается возвращаться в США, так как с 2005 года считает страну своим врагом. После завершения конфликта ему бы хотелось вернуться в фермерское дело и, скорее всего, заняться этим на территории России. Кроме того, он думает о создании здесь семьи, а также о получении российского гражданства.

Сейчас ему бы хотелось продолжить помогать в сохранении жизней российских солдат и обеспечении «какого-то будущего для русских на Украине».