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23:25, 5 июля 2025Мир

Срок отказа ЕС от российского газа назвали

Глава TotalEnergies Пуянне: ЕС не откажется от российского газа до 2028 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Такой срок назвал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в беседе с BFM Business.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да (...) Я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — подчеркнул Пуянне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС продолжит обсуждение возможного запрета на импорт нефти и газа из России на уровне министров иностранных дел. Также он отметил, что коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии в таком случае могут вырасти в два-три раза.

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