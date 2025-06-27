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09:57, 27 июня 2025Мир

Стала известна позиция двух стран по запрету российских энергоресурсов

Орбан: Венгрия и Словакия не примут требование ЕС по запрету нефти и газа из РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжит обсуждение возможного запрета на импорт нефти и газа из России на следующей неделе на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Этого вопроса не было в повестке дня [саммита ЕС]. Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии в таком случае могут вырасти в два-три раза. При этом Орбан выразил сомнение в обещаниях Еврокомиссии компенсировать ущерб.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) представила план по отказу от российских энергоносителей. Среди прочего, документ предусматривает расторжение долгосрочных контрактов с российскими поставщиками газа к концу 2027 года, а также отказ от заключения новых контрактов с 2025 года.

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