Раскрыты подробности жесткой посадки самолета в Ленинградской области

В севшем на трассу в Ленобласти самолете летел разработчик беспилотных аэротакси

На борту легкомоторного самолета «Чайка Л-44М», который совершил жесткую посадку на трассе в Ленинградской области, находился Иван Анцев — исполнительный директор компании «НПП Радар ммс», которая занимается беспилотной авиацией, в частности, разработкой беспилотных аэротакси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Они летели с острова Валаам в деревню Гостилицы. По информации Mash, на борту были трое: двое взрослых и 10-летний ребенок», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вынужденная посадка была совершена из-за того, что у самолета отказал один из двигателей. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти легкомоторное воздушное судно совершила жесткую посадку. Никто не пострадал.