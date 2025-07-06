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23:35, 5 июля 2025Россия

Раскрыты подробности жесткой посадки самолета в Ленинградской области

В севшем на трассу в Ленобласти самолете летел разработчик беспилотных аэротакси
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На борту легкомоторного самолета «Чайка Л-44М», который совершил жесткую посадку на трассе в Ленинградской области, находился Иван Анцев — исполнительный директор компании «НПП Радар ммс», которая занимается беспилотной авиацией, в частности, разработкой беспилотных аэротакси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Они летели с острова Валаам в деревню Гостилицы. По информации Mash, на борту были трое: двое взрослых и 10-летний ребенок», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вынужденная посадка была совершена из-за того, что у самолета отказал один из двигателей. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти легкомоторное воздушное судно совершила жесткую посадку. Никто не пострадал.

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